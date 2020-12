TP.HCM: Xử lý những người thu tiền trái phép ở Bến xe Q.8 thế nào?

Theo văn bản, ngày 10.10, Công an Q.8 nhận được thông tin PV Thanh Niên cung cấp một số người nghi vấn hoạt động “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trước cổng ra vào Bến xe (BX) Q.8 (397 Liên Tỉnh 5, P.5, Q.8) do Báo Thanh Niên tiếp nhận đơn tố cáo của các chủ xe tham gia vận chuyển hàng hóa và người gửi hàng hóa.

Tiếp nhận vụ việc, Ban chỉ huy Công an Q.8 chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự Công an Q.8 vào cuộc điều tra , làm rõ. Sau quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, khoảng 10 giờ 20 ngày 11.10, hàng chục chiến sĩ, trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an Q.8 phối hợp Công an P.5 (Q.8) kiểm tra hành chính các đối tượng mà PV Thanh Niên đã cung cấp.