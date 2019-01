TP.HCM yêu cầu bảo đảm an toàn cho người nước ngoài sinh sống

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong quan tâm đến vấn đề quản lý người nước ngoài sinh sống ở TP khi yêu cầu chủ tịch UBND các phường có đông người nước ngoài phát biểu và đưa ra giải pháp quản lý.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND P.4 (Q.Tân Bình), cho hay địa bàn phường có rất đông người Hàn Quốc sinh sống và có "phố" Hàn Quốc.

tin liên quan ‘Chủ tịch phường xã phải xem khó khăn của người dân giống khó khăn người thân mình’ Vừa rồi Lãnh sự quán Hàn Quốc phối hợp và hỗ trợ phường lắp đặt 25 camera trên đường Thăng Long để giám sát vấn đề an ninh trật tự tại đây. Về phương thức quản lý, theo ông Sơn, nhiều năm qua việc quản lý thông qua người Hàn Quốc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở công an phường, quận. Nhưng những năm gần đây khá nhiều người Hàn Quốc từ P.4 (Q.Tân Bình) chuyển qua sinh sống ở Phú Mỹ Hưng (Q.7). Vừa rồi Lãnh sự quán Hàn Quốc phối hợp và hỗ trợ phường lắp đặt 25 camera trên đường Thăng Long để giám sát vấn đề an ninh trật tự tại đây. Về phương thức quản lý, theo ông Sơn, nhiều năm qua việc quản lý thông qua người Hàn Quốc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở công an phường, quận. Nhưng những năm gần đây khá nhiều người Hàn Quốc từ P.4 (Q.Tân Bình) chuyển qua sinh sống ở Phú Mỹ Hưng (Q.7).

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Thảo Điền (Q.2), cho biết phường có 4.000 - 5.000 người nước ngoài sinh sống. Do khá nhiều người nước ngoài ở Thảo Điền là nhân viên của lãnh sự quán nên có bảo vệ riêng, thời gian cư trú ngắn, có nhiều quốc tịch nên việc quản lý gặp khó khăn về ngôn ngữ.

Mới đây có vụ việc người Hàn Quốc sang TP.HCM cư trú ở phường để đòi nợ, nhưng khi làm việc UBND phường phải mất gần một ngày mới tìm được thông dịch viên tiếng Hàn phiên dịch.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Thành Phong nhắc nhở, theo báo cáo hiện TP.HCM có khoảng 2.000 doanh nghiệp và 80.000 người Hàn Quốc sinh sống.

Do đó phải làm sao đảm bảo an ninh trật tự cho TP và an toàn nhất cho người nước ngoài vì đây là những người góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ngoài việc nắm chặt địa bàn, cán bộ cơ sở phải cập nhật ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để khi xảy ra sự cố có thể giải quyết tốt sự việc.