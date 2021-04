TP.HCM yêu cầu trấn áp tụ tập đua xe trái phép dịp lễ

Trong đó, Sở GTVT phối hợp với Công an TP.HCM xây dựng phương án vận tải và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý; đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định tại các bến xe, bến tàu. Công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông , phương án ứng trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.