Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ hiệu trưởng trường nội trú dâm ô nhiều nam sinh

Tối 19.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Quang Khải, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), cho biết đơn vị vừa trả hồ sơ vụ án bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn) dâm ô nhiều nam sinh của trường trong thời gian dài, để Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra bổ sung, làm rõ thêm những tình tiết chưa sáng tỏ.

“Chúng tôi trả hồ sơ về Viện vào sáng qua, 18.7, kèm theo quyết định điều tra bổ sung. Tuy nhiên, điều tra bổ sung, làm rõ vấn đề gì thì nó thuộc lĩnh vực điều tra nên tôi từ chối trả lời. Hiện bị can My vẫn đang được cho tại ngoại”, ông Khải thông tin.

Trước đó, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi , quy định theo khoản 2 điều 146 bộ luật Hình sự.