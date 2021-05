Trà Leng 'tái sinh'

Lễ khánh thành khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng , H.Nam Trà My) hồi cuối tháng 4 đông vui như ngày hội. Ngày nhận được ngôi nhà mới, anh Hồ Văn Đông (31 tuổi) như vơi bớt được phần nào mệt nhọc. Anh mất vợ và đứa con gái 8 tháng tuổi trong đợt sạt lở hồi năm ngoái, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Đã có lúc anh chới với trong nỗi đau mất người thân, mất tất cả. Nhưng rồi, anh gắng gượng để nuôi 2 đứa con nhỏ. “Có nhà mới là mừng lắm rồi! Bàn thờ chỉ có di ảnh của con gái. Vì vợ mình chưa một lần chụp ảnh… Vợ chồng mình trước có trồng được ít quế, giờ thành của để dành. Có được ngôi nhà rồi, giờ mình bắt tay vào làm việc để kiếm tiền nuôi các con thôi”, anh Đông chia sẻ.

Vấn đề nhà ở của bà con bị thiệt hại do thiên tai đến nay đã được giải quyết. Nhưng việc ổn định đời sống bị thiệt hại do thiên tai trong tương lai cũng cần phải được xem xét (Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội)

Hôm khánh thành khu dân cư Bằng La, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng có mặt chung vui với người dân. Ông Hải cũng đến từng nhà thăm hỏi, động viên. “Vấn đề nhà ở của bà con bị thiệt hại do thiên tai đến nay đã được giải quyết. Nhưng việc ổn định đời sống bị thiệt hại do thiên tai trong tương lai cũng cần phải được xem xét. Tôi đề nghị tỉnh Quảng Nam, H.Nam Trà My cần quan tâm, hỗ trợ các điều kiện như bố trí đất sản xuất cho các hộ dân bị mất đất canh tác; lồng ghép hỗ trợ về sinh kế, cây trồng, vật nuôi để các gia đình sớm ổn định đời sống, sản xuất”, ông Hải nói.