Trả vé, hủy vé có được trả lại tiền?

Theo thông tin trên trang Chinhphu.vn, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam gửi khuyến cáo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can là lãnh đạo, cán bộ trong ngành thép tiếp tay cho nhà thầu Trung Quốc , gây thiệt hại hơn 830 tỉ đồng trong dự án Gang thép Thái Nguyên.

Lực lượng Công an Bạc Liêu vừa bắt quả tang một điểm sản xuất kem mỹ phẩm giả với quy mô lớn.

Công an tỉnh An Giang vừa đề nghị Viện KSND tỉnh An Giang phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 1 tài xế xe ôm ở H.An Phú về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.