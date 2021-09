Trà Vinh: Khởi tố 9 bị can lấy trò chơi của trẻ em để cá cược

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú ( Trà Vinh ) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can về hành vi đánh bạc

Theo kết quả điều tra, trong lúc toàn tỉnh Trà Vinh áp dụng Chỉ thị 15 để phòng chống dịch Covid-19 thì ngày 16.9, tại nhà bà K.T.S (ấp Trà Sất B, xã Long Hiệp, H.Trà Cú) có nhiều người tham gia đánh bông vụ ăn thua bằng tiền. Lực lượng Công an H.Trà Cú ập vào kiểm tra, bắt quả tang 9 đối tượng ngụ H.Trà Cú gồm: Thạch Sine (41 tuổi), Kim Thai (33 tuổi), Lâm Phước Vĩnh (58 tuổi, cùng ngụ xã Long Hiệp), Thạch Thăng (32 tuổi, ngụ xã Hàm Giang), Kim Theng (56 tuổi), Sơn Liên (47 tuổi, cùng xã Kim Sơn), Kim Cường (49 tuổi), Lâm Anh Dũng (42 tuổi), Lâm Sa Vươn (48 tuổi, cùng ngụ xã Hàm Giang).

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 cái dĩa, 2 cái tô, 1 tờ giấy dùng làm bàn vụ, 1 con vụ, 590.000 đồng và thu giữ tổng số tiền 60 triệu đồng trên người của các con bạc.

Quá trình điều tra, Công an H.Trà Cú (Trà Vinh) xác định Sine chính là người rủ rê, lôi kéo các đối tượng tham gia đánh bạc. Theng và Thắng chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, thỏa thuận cá cược mỗi lần chơi từ 300.000 đồng trở lên. Qua đó, cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can Sine, Vĩnh, Thăng, Liên, Theng; riêng 4 bị can còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.