Trắng đêm dập tắt vụ cháy rừng trên núi Nầm ở Hà Tĩnh

Vào khoảng 21 giờ 30 tối 8.7, lửa bất ngờ bùng cháy trở lại trên khu rừng trên núi Nầm (đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị cháy và được dập tắt hồi chiều cùng ngày. Nhận được tin báo, UBND huyện Hương Sơn đã huy động hàng trăm người gồm công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân mang theo máy thổi, cưa xăng, nhành cây lên rừng để dập lửa và làm đường băng cản lửa, cô lập đám cháy.

Do gió Lào thổi mạnh kèm theo thực bì dày nên lửa nhanh chóng lan rộng, cháy rừng rực trong đêm. Đám cháy sau đó lan xuống khu vực gần cầu Nầm cạnh quốc lộ 8A, đe dọa sự an toàn của một số hộ dân sống cạnh bìa rừng thuộc xã Sơn Thủy. Ngay trong đêm, các hộ dân nơi đây đã phải di dời tài sản ra khu vực bên kia quốc lộ 8A để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Thanh Niên tại hiện trường vụ cháy, ông Kiều Đình Linh, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, cho biết vụ cháy rừng trên núi Nầm xảy ra vào 11 giờ 15 trưa 8.7. UBND huyện Hương Sơn đã huy động hơn 500 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ cùng người dân 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy lên rừng tham gia dập lửa. Đến 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng đến khuya cùng ngày thì bùng phát trở lại.

“Ngay trong đêm, lực lượng chữa cháy đã làm các đường băng cản lửa trước khu vực bìa rừng. Đồng thời, UBND huyện Hương Sơn cũng huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ ứng trực tại khu vực nhà dân, nếu đám cháy lan đến thì phun nước dập tắt ngay”, ông Linh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, đến 3 giờ sáng nay, 9.7, vụ cháy rừng trên đã cơ bản được khống chế. Tất cả các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn ứng trực tại hiện trường để đề phòng lửa lại bùng phát.

Dưới đây là những hình ảnh về vụ cháy rừng trên núi Nầm Thanh Niên vừa ghi lại được:

Vụ cháy rừng xảy ra gần với nhà dân Ảnh Phạm Đức

Một hộ dân ở xã Sơn Châu sống gần bìa rừng dùng vòi nước phun lên tường nhà đề phòng lửa lan đến Ảnh Phạm Đức

Người dân ở xã Sơn Thủy tất tả dọn đồ đạc ra khỏi nhà trong đêm Ảnh Phạm Đức

Lực lượng PCCC hỗ trợ người dân dọn tài sản ra ngoài Ảnh Phạm Đức

Xe cứu hỏa và các chiến sĩ sẵn sàng phun nước dập tắt đám cháy khi lửa lan đến gần nhà dân Ảnh Phạm Đức

Ngọn lửa áp sát nhà dân ngay trong đêm Ảnh Phạm Đức

Lực lượng chức năng dùng máy thổi và nhành cây để dập lửa Ảnh Phạm Đức