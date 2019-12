Tranh chấp đất rẫy, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa hai bàn tay

Ngày 20.12, Viện KSND TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đinh Văn Đương (47 tuổi, trú H.Krông Bôn, Đắk Lắk) về tội “ cố ý gây thương tích ”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Đương kết hôn với chị Trương Thị C. (42 tuổi, giáo viên một trường tiểu học ở TX.Gia Nghĩa), đến tháng 6.2019 thì ly hôn.

Sau khi ly hôn, hai bên phát sinh tranh chấp về phân chia tài sản là khu đất rẫy tại xã Quảng Thành. Nguyên khu đất này do chị C. mua vào năm 2004, diện tích ban đầu khoảng 1 ha. Khi còn là vợ chồng, chị C. và Đương cùng khai phá, mở rộng lên 4 ha. Sau đó, khu đất được chị C. cho bà Đặng Thị H. (49 tuổi, trú H.Đăk R’lấp, Đắk Nông) mượn trồng cà phê.

Ngày 29.7.2019, bà H. cùng một số người khác vào làm cỏ cà phê. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đương đi xe máy vào rẫy thì thấy 2 người đang phát cỏ nên ngăn cản không cho làm.

Biết tin, chị C. gọi điện thoại nhờ bà H. chở vào rẫy gặp Đương để nói chuyện.

Tại rẫy, Đương và bà H. cự cãi nhau. Đương vào trong chòi rẫy lấy một con dao dài khoảng 40 cm chém bà H. nhưng không gây thương tích.

Sau đó, Đương cầm dao đuổi theo chị C., chém nhiều nhát trúng vào tay chị C. làm nạn nhân bị đứt gần lìa hai bàn tay.

Chị C. được mọi người chở đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu, điều trị; sau đó được xác định tỷ lệ thương tích 74%. Sau khi gây án, Đương đến cơ quan công an đầu thú.