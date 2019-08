Trao 50 triệu đồng cho gia đình công an viên hy sinh khi giúp dân chống lũ

Chiều 27.8, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Báo Công an Nhân dân (CAND) cùng đại diện Công an xã Lộc Châu (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) và đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình công an viên Phạm Minh Tú (công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc).

Tại đây, đại diện Báo CAND, Công an xã Lộc Châu và lãnh đạo địa phương đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng thân nhân anh Phạm Minh Tú; đồng thời trao hỗ trợ 50 triệu đồng của Bộ Công an cho bà Nguyễn Thị Trang (vợ anh Tú).

Đây là số tiền được Bộ Công an trao tặng cho gia đình công an viên Phạm Minh Tú tại Chương trình “Âm vang chiến công” chào mừng, kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19.8 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội do Báo CAND và Truyền hình CAND (ANTV) tổ chức vào đêm 16.8 vừa qua.

Được biết, tại chương trình, Bộ Công an đã trao tặng 300 triệu đồng cho 6 gia đình công an hy sinh (50 triệu đồng/gia đình).

Công an viên Phạm Minh Tú hy sinh khi giúp dân chống lũ vào sáng 8.8 vừa qua

Như Thanh Niên đã thông tin, trong đợt lũ quét xảy ra vào ngày 8.8, tại 2 xã Đại Lào và Lộc Châu (TP.Bảo Lộc), công an viên Phạm Minh Tú đang cùng tổ công tác đặc biệt giúp người dân chống lũ thì bị nước cuốn trôi , hy sinh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo chính quyền địa phương, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Bảo Lộc… đã đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình. Đặc biệt, Bộ Công an đã gửi thư thăm hỏi và cử đoàn công tác đến phúng viếng, thăm hỏi và trao hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng cho gia đình công an viên Phạm Minh Tú.