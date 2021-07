Trao học bổng cho hai con trung tá hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Ngày 21.7, C04 phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty cổ phần My Way Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho hai con của liệt sĩ, trung tá Vi Văn Luân, cán bộ công an xã Pù Nhi (H.Mường Lát, Thanh Hóa), hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy . Đây là hoạt động hướng tới 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1941 - 27.7.2021)