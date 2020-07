Trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quốc

Trung tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, cho biết trên địa bàn TT.Dương Đông hiện có 1.158 phương tiện đánh bắt hải sản đang hoạt động chịu sự quản lý của đơn vị. Hiện đã thành lập được 13 tổ tàu thuyền an toàn với 68 chủ phương tiện và thuyền trưởng tham gia; lập 7 tổ tự quản an ninh trật tự khu dân cư giáp biển với 65 hộ gia đình tham gia và 6 tổ tự quản an ninh trật tự ở 6/6 bến tàu phà với 37 thành viên.