Trao thưởng các đơn vị phá vụ cướp hơn 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây

Theo báo cáo nhanh từ VEC E, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lúc 7 giờ ngày 7.2 đã xảy ra vụ cướp có vũ khí tại Trạm thu phí Dầu Giây. Hai nghi can cướp trang bị súng, dao đã xông vào phòng Kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 của ngày 6.2). Hai nghi can đã khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để cướp tiền trong két sắt. Qua cung cấp thông tin của nhân viên có mặt tại hiện trường, tên cướp tỏ ra rất táo tợn, kê dao và súng vào cổ nhân viên, uy hiếp và đánh nhân viên trạm thu phí trước khi trốn thoát khỏi hiện trường. Hai nghi can cướp rời khỏi hiện trường lúc 7 giờ 6 phút ngày 7.2. Theo VEC E, tổng số tiền trong két sắt trước thời điểm bị cướp là 3.230.660.000 đồng, bao gồm: tiền doanh thu của 2 ca ngày 4.2; 3 ca ngày 5.2 và 3 ca ngày 6.2 (1 ca/8 giờ), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ 10 ngày Tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp Tết). Số tiền bị hai nghi can cướp lấy đi là 2.220.000.000 đồng, số tiền còn lại sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng. Đến 23 giờ ngày 7.2, lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh tại ga Sài Gòn (TP.HCM), hai nghi can của vụ án.