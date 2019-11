Trao tiền hỗ trợ nạn nhân xấu số do nước sông Trà cuốn tử vong

*Thuê gấp ghe máy chở học sinh và người dân Ân Phú đi lại Chiều 6.11, ông Võ Quang, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã trực tiếp chia sẻ nỗi đau với gia đình của chị Bùi Thị Lan (31 tuổi), nạn nhân bị tử vong sáng cùng ngày khi lội qua sông Trà Khúc , đoạn thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi.

Chiếc ghe UBND xã Tịnh An thuê chở dân và học sinh qua lại sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Ân Phú Ảnh: P.A

Tại đây, UBND TP.Quảng Ngãi đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân xấu số. Theo đó, UBND và các hội đoàn thể xã Tịnh An cũng trao cho gia đình chị Lan 5,5 triệu đồng hỗ trợ mai táng.

Vụ việc thương tâm xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng 6.11, trên sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, chị Bùi Thị Lan (31 tuổi, trú tại Ân Phú, xã Tịnh An) khi lội qua sông bị dòng nước cuốn trôi. Người dân chung quanh đã tham gia lùng sục tìm kiếm chị Lan và khoảng 15 phút sau thì vớt được chị lên bờ, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Làm việc với UBND xã Tịnh An, ông Võ Quang chỉ đạo xã này gấp rút thuê ghe máy để đưa người dân và học sinh qua lại sinh hoạt, học tập, không để xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học, người dân đi lại không có phương tiện. Qua đó, các chủ ghe đưa người qua lại đoạn thôn Ân Phú phải đảm bảo an toàn cho người qua lại và chịu trách nhiệm khi có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, ông Quang chỉ đạo xã Tịnh An đưa công an và lực lượng dân quân, tổ bảo vệ dân phố chốt chặn đoạn sông thôn Ân Phú, không qua bất cứ phương tiện không đảm bảo an toàn đi lại qua sông, trừ ghe UBND xã Tịnh An thuê chở dân và học sinh.

Theo ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, xã này đã thuê ghe máy để đưa dân qua lại đoạn sông này; bắt đầu từ 11 giờ ngày 6.11.