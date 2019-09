Trẻ bị xâm hại 5 ngày không dám tắm vì sợ mất tang chứng

Trong trường hợp cơ quan tố tụng chưa kịp thời trưng cầu giám định, trường hợp nạn nhân bị đe doạ, phát hiện vụ việc muộn thì gần như không có kết quả giám định, khiến mất đi chứng cứ quan trọng, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt tội phạm.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ XHTD trẻ em là do không được xử lý kịp thời. Không xử lý kịp thời ở đây không phải có sự bao che, che giấu hay xử nhẹ, mà là do vướng mắc trong giám định.

Dẫn lại vụ việc xảy ra tại TP.HCM tháng hồi tháng 4, bà mẹ đưa con gái 5 tuổi bị xâm hại đi giám định pháp y, khi đến công an phường thì công an phường chỉ đến bệnh viện, đến bệnh viện lại chỉ đến trung tâm pháp y, rồi đến công an quận xong lại quay về công an phường, bà Hải bày tỏ: “Có một lời bà mẹ nói rất đau xót là 5 ngày không dám tắm cho con chỉ vì sợ mất tang chứng. Trong điều 22 luật GĐTP quy định, khi phát hiện hành vi xâm hại hoặc dấu hiệu của hành vi bị xâm hại, thì người nhà, người thân của nạn nhân phải đến trình báo sự việc với cơ quan công an ; và trong thời hạn 7 ngày thì sẽ ra quyết định có trưng cầu giám định hay không. Tuy nhiên, theo tôi, quy định hạn 7 ngày quá dài”.