Trẻ tự kỷ mơ... hòa nhập

“Nghe vậy tôi vừa sợ, vừa tủi nên không dám cho L. vô học”, chị Hường nói và kể lại, khi lên 2 tuổi, L. vẫn không biết nói, không giao tiếp được. Thấy vậy, chị H. mới đưa L. đi bác sĩ khám và biết con mình bị tự kỷ.

Càng lớn, L. càng bị tăng động, lăng xăng, không vừa ý gì sẽ xô mẹ ngã, có khi bực tức gì còn đập đầu vào tường. “Bạn bè trong xóm xa lánh nó”, chị Hường nói.

Gia đình đã sớm đưa bé L. đi can thiệp (những liệu pháp được thực hiện nhằm hỗ trợ, cải thiện tình trạng của trẻ tự kỷ - PV). Trước đây, gia đình đưa L. đến một trung tâm can thiệp với học phí 4 triệu đồng/tháng (3 buổi/tuần). Được một thời gian, chị Hường cho L. chuyển sang học theo giờ để giảm chi phí còn 2,5 triệu đồng/tháng. Chị nói: “Chồng tôi làm hồ, tôi ở nhà lãnh hàng về may, L. còn có chị đang học trung học, gia đình lo không xuể nên mới chuyển lớp. Dẫu thời gian này vất vả nhưng thấy L. bắt đầu biết nói, biết tự mặc đồ... tôi mừng lắm”.