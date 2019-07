Triệt phá 27 tụ điểm đánh bạc ở Đắk Lắk

Ngày 6.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề

Trước đó, vào tối 5.7, các mũi trinh sát với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức đột kích 24 địa điểm hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.