Triệt phá nhóm côn đồ cho vay lãi 'cắt cổ', đánh đập người vay để đòi nợ

Ngày 18.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc Công an Q.Lê Chân vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay với lãi suất từ 108% đến 180%/năm

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an Q.Lê Chân phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, sử dụng vũ lực với người vay

Nhóm này do Nguyễn Vũ Toàn (36 tuổi, ở số 107 Lô 11 K5, khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, khi có người vay tiền, nhóm của Toàn sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, tìm hiểu chỗ ở của người vay rồi mới đồng ý cho vay. Lãi suất mà Toàn đưa ra là từ 108% đến 180% một năm.

Trong quá trình vay tiền của nhóm Toàn, nếu người vay không trả được tiền lãi hàng tháng, chúng sẽ đe doạ, đánh đập nạn nhân, gây sức ép buộc phải trả lãi.

Cơ quan công an xác định, nhóm do Toàn cầm đầu gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn các quận Lê Chân, Hồng Bàng và H.An Dương. Do đó, Công an Q.Lê Chân đã xác lập chuyên án để quyết tâm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm trên.

Đến ngày 11.6, Công an Q.Lê Chân triển khai lực lượng, tiến hành triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi này. Toàn đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo quy định tại điều 201 bộ luật Hình sự.

Công an Q.Lê Chân đang điều tra, tiếp tục làm rõ các đối tượng khác trong ổ nhóm trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.