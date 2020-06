Triệt xóa đường dây chuyên tổ chức tiệc ma túy khép kín

Các bị can bị bắt tạm giam tội mua bán trái phép ma túy gồm Nguyễn Thiện Trung (22 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu); Hồ Quang Nhật (20 tuổi, ngụ H.Quảng Trạch, Quảng Bình); Vũ Tiến Long (22 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Đức Chiến (35 tuổi, ngụ H.Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo Công an Q.Hải Châu, trong số này có các nghi can tuy nghề nghiệp ổn định nhưng lại tham gia mua bán ma túy và nhận tổ chức tiệc ma túy cho dân chơi, nhất là giai đoạn các tụ điểm ăn chơi đóng cửa do dịch Covid-19