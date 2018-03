Triệt xóa ổ bạc trong căn hộ cao cấp

Ngày 31.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay đang tạm giữ 24 nghi can để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn hộ cao cấp The Point (P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).

