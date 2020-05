Triệu tập 3 thanh niên trong nhóm 'phượt thủ' ném đá xe khách 16 chỗ

Chiều 12.5, trung tá Võ Khánh Vân, Phó trưởng Công an H.Di Linh, cho biết đơn vị vừa có lệnh triệu tập 3 thanh niên liên quan đến nhóm “phượt thủ” trong clip ném đá xe khách được đăng tải trên mạng xã hội , gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, 3 thanh niên này khai nhận, khoảng 15 giờ 30 ngày 30.1, cả nhóm có 8 người điều khiển xe máy lưu thông trên QL20, theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Khi đến đoạn qua ngã tư đèn đỏ thuộc địa phận TT.Di Linh (H.Di Linh) thì xảy ra va chạm nhẹ với xe khách BS 49B - 002.29 do anh Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ tại H.Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Khi xe khách lưu thông đến đoạn qua Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, H.Di Linh) thì nhóm “phượt thủ” này vượt lên và dùng đá ném liên tục vào xe khách do anh Hùng điều khiển. Lúc này, bạn gái ngồi sau xe do Nguyễn Tấn Lộc điều khiển dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Ngày 7.5.2020, Lộc đăng clip nói trên lên mạng xã hội Facebook.

2 xe máy của 3 thanh niên liên quan đến vụ việc ném đá xe khách bị Công an Di Linh tạm giữ

“Sau khi triệu tập, Công an huyện đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 2 xe máy của 3 thanh niên nói trên để xử lý theo quy định. Đồng thời, Công an huyện cũng đang phối hợp với Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục xác minh, triệu tập những người còn lại liên quan đến vụ việc để cũng cố hồ sơ xử lý”, trung Võ Khánh Vân cho biết thêm.