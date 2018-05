Trợ thủ đắc lực của Hứa Thị Phấn không nhận tội

Ngày 15.5, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái…” gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng.

Về hành vi giúp sức cho bị cáo Hứa Thị Phấn nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, chiếm đoạt hơn 1.105 tỉ đồng và hành vi hoạch toán thu - chi khống chiếm đoạt 5.256 tỉ đồng của TrustBank, tại tòa, bị cáo Loan khai cáo trạng truy tố bị cáo chưa chính xác.

“Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không phải là thư ký, trợ lý gì cho cô Phấn như cáo trạng nêu. Bị cáo chỉ là kế toán của Công ty TNHH Phú Mỹ của cô Phấn”, Loan trình bày.

Trước đó, tại tòa, các bị cáo khác đều đồng loạt khai nhận thực hiện việc ký hồ sơ chuyển nhượng mua bán, ký giấy tờ nộp tiền tại ngân hàng trong việc thu - chi khống, cấn trừ tiền đều do Loan yêu cầu, chỉ đạo. Tuy nhiên, Loan không thừa nhận và cho rằng bị cáo không có chức vụ, quyền hạn gì nên không thể nói là bị cáo yêu cầu hay chỉ đạo gì các bị cáo khác.

Chủ tọa hỏi: “Có khi nào các phiếu thu không có tiền, rồi đứng tên người nộp tiền khác mà bị cáo ký vào đấy không?”, Loan khẳng định không. Lúc này, chủ toạ công bố các kết luận giám định chữ ký và chữ viết tên do Viện khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện, 9 cá nhân ký và viết tên trên các phiếu thu và giấy nộp tiền khống được gửi đi giám định không phải do họ viết và ký tên. Trong đó, chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường do Bùi Thị Kim Loan viết, còn lại không đủ cơ sở để kết luận chữ ký và chữ viết tên trên mục khách hàng có phải do Loan viết ra hay không... hoặc có đặc điểm chữ viết giống bị cáo Loan. Lý giải, Loan nói rằng có thể khi những người đó ký tên, bị cáo viết tên ra dùm cho họ.

Chủ tọa hỏi thêm lời khai của Loan tại cơ quan điều tra có đúng không, Loan trả lời một số lời khai được điều tra viên đọc cho ghi lại. Do đó, chủ tọa công bố biên bản ghi lời khai 10 trang giấy của bị cáo. “Tôi đã đọc lại biên bản và có ý kiến như sau. Toàn bộ chứng từ thu được, ghi nhận trong biên bản ghi lời khai, tôi, Loan xác định tôi yêu cầu ngân hàng lập theo sự chỉ đạo của cô Phấn…”.

Từ đó, chủ tọa cho biết tòa nêu ra nội dung này cho bị cáo xem xét lại lời khai của mình, còn việc bị cáo nhận hay không nhận là quyền của bị cáo. Quá trình xét xử HĐXX không dựa vào lời khai bất cứ bị cáo nào mà nhìn nhận tổng quan, các chứng cứ có trong vụ án, xét hỏi công khai tại tòa và trong quá trình tranh luận để kết luận các bị cáo có tội hay không, chủ tọa cho biết thêm.

Chuyển gần 3.600 tỉ đồng nhưng không nhận được tài sản

Chiều cùng ngày, chủ tọa cũng đề nghị bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng - VNCB) trình bày về 114 bất động sản của bị cáo Hứa Thị Phấn liên quan đến bị án Phạm Công Danh.

Bị án Phạm Công Danh là người mua hơn 84% cổ phần của bà Phấn tại TrustBank, sau đó Danh đổi tên từ TrustBank sang VNCB.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG Bị án Phạm Công Danh

Theo thoả thuận chuyển nhượng ngày 9.10.2012 giữa Danh và Phấn, bị cáo Phấn sẽ chuyển giao 114 tài sản liên quan khi Danh thanh toán khoản dư nợ của bà Phấn tại TrustBank gần 3.600 tỉ đồng và hơn 1.260 tỉ đồng nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, do Danh chỉ mới thực hiện được nghĩa vụ tài chính gần 3.600 tỉ đồng nên bà Phấn không chuyển giao 114 bất động sản của bà Phấn như thoả thuận.

Tại tòa, Phạm Công Danh khẳng định đã thực hiện nghĩa vụ tài chính 3.600 tỉ đồng nhưng chưa nhận được một tài sản nào của bà Phấn. Còn 1.260 tỉ đồng Danh chưa thực hiện là do lỗi của bà Phấn. Từ đó, Danh đề nghị cấn trừ 3.600 tỉ đồng này để bị án khắc phục hậu quả trong vụ án của Danh, đã gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng trong đại án TrustBank, 114 bất động sản là tài sản bảo đảm cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị cáo Phấn, biện đang giao cho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB Bank (VNCB cũ, tiền thân là TrustBank) tiếp tục quản lý, bảo quản, cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng trong chiều nay (15.5), HĐXX đã thẩm vấn, kiểm tra hàng trăm tài sản là bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, tiền được CQĐT thu giữ, phong toả trong vụ án.

Ngày mai (16.5), các luật sư bắt đầu thẩm vấn xung quanh hành vi hạch toán thu - chi khống của các bị cáo, gây thiệt hại cho TrustBank 5.256 tỉ đồng.