Trộm 200 cây vàng, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt: ‘Tâm không đổi, tướng không đổi’

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận là người dẫn đầu tổ công tác, trực tiếp ra TP.Hà Nội bắt nghi phạm Lâm nhận định “nghi phạm rất tinh vi; không chỉ luôn thay đổi nơi ẩn náu, thay đổi giấy tờ tùy thân, mà còn đi phẫu thuật khuôn mặt cho khác đi hoàn toàn với hồ sơ mà công an lưu trữ, gây khó khăn cho các trinh sát. Lâm bị bắt khi đang trú ngụ tại một nhà nghỉ ở Sơn Tây, TP.Hà Nội; công an Bình Thuận khám xét nơi tạm trú và thu giữ được khá nhiều vàng, vòng vàng mà nghi phạm còn cất giữ.