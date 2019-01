Trộm đột nhập giữa ban ngày, dùng rựa chém chủ nhà khi bị phát hiện

Khoảng 9 giờ ngày 7.1, tại cửa tiệm dán keo xe và tân trang xe máy số 245 Trần Phú (P.Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai), do ông Trần Quốc Thái (55 tuổi) làm chủ, xảy ra vụ trộm đột nhập , dùng hung khí đe dọa người dân.

Ảnh: Trung Nguyên Công an P.Xuân An có mặt tại hiện trường vụ trộm, xử lý vụ việc

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một thanh niên chạy xe máy đến cửa tiệm của ông Thái. Lúc này, ông Thái đang ở phía sau nhà. Khi nghe tiếng động, ông Thái bước lên nhà trên, nơi kinh doanh, phát hiện người lạ mặt đang lục lọi đồ đạc

Ông Thái tri hô rồi lao đến khống chế tên trộm thì người này giằng co rồi rút cây rựa mang sẵn theo người chém ông Thái. May mắn là ông Thái không bị thương, còn tên trộm bị nhiều người dân gần đó kịp thời hỗ trợ, khống chế, tước được cây rựa khỏi tay thanh niên lạ mặt, đồng thời báo cơ quan chức năng

Đối tượng và hung khí sau đó được giao cho Công an P.Xuân An để xử lý.

Ảnh: Người dân cung cấp Tên trộm bị khống chế cùng hung khí

12 giờ cùng ngày (7.1), trung tá Nguyễn Trọng Đoan, Phó công an P.Xuân An, cho biết đối tượng trộm cắp được xác định là Quách Lục Tuấn (41 tuổi, ngụ P.Xuân An), là đối tượng đang được quản lý cai nghiện ma túy.