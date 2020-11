Trong bão lũ mới thấy giá trị của việc đưa công an chính quy về xã

Sáng 24.11, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị bàn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc công an tỉnh này thông tin, có hơn 60% khối lượng công việc của lực lượng Công an Quảng Trị trong năm 2020 là dành cho việc giúp dân phòng chống, đối phó với bão lụt, dịch bệnh Covid-19 ... Khi bão lũ liên tiếp hoành hành ở Quảng Trị, lực lượng công an đã huy động 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ, hàng trăm phương tiện đến những nơi nguy hiểm nhất, người dân cần nhất.

“Công an đã thực hiện nhịp nhàng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Từ đây mới thấy được giá trị của việc đưa công an chính quy về xã. Vì có lực lượng cơ sở, chúng ta có thể chủ động trong triển khai ứng phó với bão lũ, từ con người đến phương tiện”, đại tá Thanh nói.

Theo đại tá Thanh, có công an chính quy về xã, thì mới có thể điều tra cơ bản được, xã có bao nhiêu ngôi nhà nguy hiểm; có bao nhiêu người già, trẻ nhỏ cần giúp đỡ, cứu hộ; có bao nhiêu chiếc thuyền; có bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh... Thông tin này sẽ cực kỳ bổ ích khi báo lên cấp Công an huyện khi có tình huống xảy ra...

Với công tác khắc phục bão lũ, theo đại tá Thanh, ngoài việc trực tiếp huy động các nguồn lực, lực lượng công an còn hỗ trợ vận chuyển, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho các đoàn từ thiện. L ực lượng công an phải chủ động thống kê, khảo sát những “điểm đen” của bão lũ, của sạt lở đất... để sơ đồ hóa, nhằm chủ động trong tham mưu thực hiện. Các bộ phận tham mưu, hậu cần và công an các huyện phải tự chuẩn bị các phương án: khi bão, khi lũ lụt, hay khi khắc phục hậu quả bão lụt thì công an cần triển khai lực lượng, phương tiện gì phù hợp.