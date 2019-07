Trụ sở UBND xã bị kẻ gian phá cửa, lấy trộm nhiều tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với tài xế xe khách 45 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh hôm 27.7.

Công an thành phố Vinh đã bắt được người đàn ông 36 tuổi ở Nghệ An do mâu thuẫn tình cảm đã mang can xăng 10 lít đổ vào nhà chị T. rồi phóng hỏa khiến 5 người bị thương.