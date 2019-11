Trung úy bị trộm ném ớt vào mặt, ngã xe tử vong: Công an tỉnh Long An vào cuộc

Chiều 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết vừa rút toàn bộ hồ sơ vụ án do Công an H.Cần Đước thụ lý về hành vi trộm cắp tài sản liên quan cái chết của trung úy Tống Duy Tân , công tác tại Công an H.Cần Đước, để điều tra theo thẩm quyền.