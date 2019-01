Trưởng Công an TP.Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương bị tước danh hiệu công an nhân dân

Một nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, vào lúc 15 giờ 30 chiều nay, 25.1, tại trụ sở Công an TP.Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định số 558 (ngày 25.1.2019) của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa.

Trước đó, đại tá Nguyễn Chí Phương bị nguyên cán bộ, chiến sĩ dưới quyền tố cáo nhận tiền chạy án . Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP.Thanh Hóa) của đại tá Nguyễn Chí Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ

Từ kết luận trên, Thanh tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Công an thi hành kỷ luật với hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại tá Nguyễn Chí Phương; chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của 5 cán bộ, chiến sĩ khác của Công an TP.Thanh Hóa có biểu hiện bao che tội phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian vừa qua, ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Thanh Niên, tố cáo đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa, nhận 260 triệu đồng để giúp ông này thoát tội “trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho đại tá Phương, ông Hiếu vẫn bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố điều tra về tội “trộm cắp tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Vì vậy, ông Hiếu đã nhiều lần đến nhà ông Phương để đòi lại số tiền trên. Mãi đến ngày 19.11.2018, ông Hiếu được đại tá Phương gọi lên phòng làm việc tại Công an TP.Thanh Hóa trả tiền, nhưng chỉ trả 150 triệu đồng nên ông Hiếu không nhận.

Sau khi ông Hiếu tố cáo và được Báo Thanh Niên, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh vụ việc, ngày 30.11.2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ vụ việc, có hay không việc đại tá Phương nhận tiền để “chạy án”. Tiếp đó, ngày 3.1.2019, đại tá Phương chính thức bị đình chỉ công tác.

Trong thời gian đại tá Phương bị tạm đình chỉ công tác, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa được phân công phụ trách lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa.

Hiện các bước xem xét kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Chí Phương và các cán bộ liên quan đang được Công an TP.Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành theo trình tự của pháp luật.