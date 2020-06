Truy bắt 2 nghi can cầm súng vào nhà nghỉ đòi bắn người

Theo đó, nạn nhân là anh Hong Kong (36 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) bị vết thương thủng phổi, đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cùng ngày, điều tra viên Công an TX.Phú Mỹ cũng có mặt tại phòng bệnh nhân để tiếp xúc, lấy lời khai của anh Hong Kong, điều tra nguyên nhân vụ việc. Anh Hong Kong cho biết khoảng 16 giờ ngày 17.6, khi anh đang ở trong nhà nghỉ L.P (P.Hắc Dịch) thì có 2 thanh niên tên Tý “bàng” và Tuấn “móm” đến gõ cửa phòng. “Tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy Tý “bàng” đang đút tay vào túi quần, miệng thì chửi thề. Tý “bàng" liền nói “Tao sẽ bắn mày!” và rút khẩu súng màu đen hướng về tôi định bắn thì tôi chụp được cây súng. Hai bên giằng co một lúc, tôi tước được cây súng trên tay Tý “bàng” rồi bỏ chạy thì bị người tên Tuấn “móm” dùng hung khí đâm vào phía sau lưng”, anh Hong Kong kể. Sau khi gây án, Tý “bàng” và Tuấn “móm” bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người nhà đang chăm sóc anh Hong Kong Ảnh: Nguyễn Long

Nhận tin báo vụ việc, Công an P.Hắc Dịch đến hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Anh Hong Kong cũng đã bàn giao cây súng tước được từ Tý “bàng” cho Công an P.Hắc Dịch.

Một lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa cho biết nạn nhân Hong Kong bị vết đâm thủng phổi đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 19.6, một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ cho biết vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nguyên nhân. “Lực lượng công an đang truy bắt Tý “bàng” và Tuấn “móm”. Cây súng mà các nghi can mang vào nhà nghỉ đã được Công an TX.Phú Mỹ đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý”, lãnh đạo này cho hay.