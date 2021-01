Truy bắt nhóm nghi phạm liên tục dùng súng, hung khí truy sát người khác

Chiều 21.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 7 nghi phạm đã có hành vi sử dụng súng và hung khí liên tục gây ra 2 vụ án trên địa bàn TP.Thanh Hóa, gây náo loạn khu dân cư. 2 vụ án cũng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Đối với vụ án xảy ra ngày 14.1, lực lượng công an tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Đỗ Văn Chất (24 tuổi), Nguyễn Đình Dương (18 tuổi), Lê Ngọc Tú (18 tuổi), Vũ Hoàng Hải (27 tuổi), Trương Xuân Duy (25 tuổi, đều ngụ tại TP.Thanh Hóa); vụ án xảy ra ngày 17.1, cơ quan công an bắt giữ 2 nghi phạm, gồm: Nguyễn Hoài Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Vương (19 tuổi, đều ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác từ trước, nên tối 14.1, Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo “chó”, 25 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) cùng một số đàn em của mình đã dùng súng colt và dao, kiếm đuổi đánh nhóm thanh niên ở khu vực sân vận động tỉnh Thanh Hóa (thuộc P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa).

Vụ việc xảy ra ở khu vực trung tâm TP.Thanh Hóa, đông dân cư nên đã gây náo loạn và hoang mang cho người dân. Hậu quả vụ việc khiến 1 người trong nhóm thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Bảo “chó” và đàn em bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp đó, tối ngày 17.1, Bảo “chó” và một số đàn em ngồi uống bia tại quán Bar mini Kyoto PUB (ở P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) thì nảy sinh mâu thuẫn với anh Đ.V.H. Bảo “chó” cùng đàn em đã đánh khiến anh H. bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác định Bảo “chó” là nghi phạm cầm đầu ổ nhóm tội phạm, chuyên hoạt động cho vay nặng lãi , đánh bạc dưới hình thức cá độ các môn thể thao , ghi số lô, số đề…

Sau khi thực hiện các hành vi phạm tội, Bảo “chó” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt để điều tra, làm rõ hành vi của Bảo “chó” cùng nhóm đàn em về tội “gây rối trật tự công cộng”.