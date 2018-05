Lúc này, nghe tiếng tri hô, hai người dân sống gần đó, cùng với nạn nhân (đi trên 2 xe máy) truy đuổi theo hai tên cướp.

tin liên quan Nhân viên ngoại giao Nga bị cướp giật dây chuyền trên vỉa hè Bà Huyện Thanh Quan Khi đến đường Kha Vạn Cân (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) 3 người dân đã ép được hai tên cướp ngã ra đường và lao vào bắt giữ thì một tên bất ngờ rút dao tấn công làm 3 người dân bị thương. Hai tên cướp chạy bộ thoát thân. Nhiều người dân sống khu vực đó đến hỗ trợ, đưa 3 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Khi đến đường Kha Vạn Cân (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) 3 người dân đã ép được hai tên cướp ngã ra đường và lao vào bắt giữ thì một tên bất ngờ rút dao tấn công làm 3 người dân bị thương. Hai tên cướp chạy bộ thoát thân. Nhiều người dân sống khu vực đó đến hỗ trợ, đưa 3 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.Linh Chiểu cùng Công an Q.Thủ Đức có mặt tổ chức vây bắt hai tên cướp. Ngay sau đó, hai đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Trần Ngọc Danh, Lê Minh Hữu Nghĩa (cùng 20 tuổi, quê An Giang). Nghĩa là người được xác định rút dao đâm 3 người truy đuổi. Hiện 3 người bị thương đều tỉnh táo và hồi phục tốt. Công an Q.Thủ Đức đang tạm giữ hai nghi phạm để làm rõ.