Truy đuổi hơn 7 km, bắt giữ người đàn ông cướp 101 tờ vé số

Ngày 11.6, tin từ Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) cho hay đang tạm giữ ông Diệp Xuân Phước (65 tuổi, ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi cướp 101 tờ vé số

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6.6, trong lúc bà Lê Thị Mười (69 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) đang bán vé số trước cổng Trung tâm Y tế H.Châu Thành (thuộc TT.Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành), thì có một người đàn ông điều khiển xe máy dừng lại hỏi mua. Khi bà Mười đưa cọc vé số cho xem, thì người này bất ngờ cầm cọc vé số lên xe, tăng ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an H.Châu Thành triển khai lực lượng truy bắt. Sau 15 phút truy đuổi liên tục qua địa bàn H.Châu Thành, Đồng Tháp và TP.Vĩnh Long, với quãng đường hơn 7 km, lực lượng công an đã bắt được nghi can cướp giật vé số của bà Mười tại khu vực vòng xoay QL1, thuộc xã Tân Ngãi (TP.Vĩnh Long) cùng tang vật gồm xe máy, 101 tờ vé số.