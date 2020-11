Truy tố 3 bị can tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can: Trần Chí Hạo, Nguyễn Thành Trung (cùng 34 tuổi), Nguyễn Quang Thắng (29 tuổi) về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép . Theo cáo trạng, từ tháng 6 - 7.2020, 3 bị can được một nhóm người Trung Quốc (không rõ lai lịch) nhờ thuê nhà tại Việt Nam để lưu trú, du lịch . Dù biết nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng 3 bị can vẫn giúp tìm nhà, đứng tên thuê dùm, tìm phiên dịch, mua laptop, đổi tiền nhân dân tệ, giúp mua thức ăn...