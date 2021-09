Truy tố người đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái 12 tuổi của người tình

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử 2 bị can trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con xảy ra tại Q.Hà Đông. Trong đó, Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) bị truy tố về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 2 điều 142 bộ luật Hình sự năm 2015 và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, ngụ P.Hà Cầu, Q.Hà Đông) bị truy tố về tội “hành hạ con”, theo quy định tại khoản 2 điều 185 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thu Huyền từng kết hôn và có 3 người con. Sau đó, do mâu thuẫn, Huyền và chồng ly hôn. Sau khi ly hôn, Huyền sống cùng 3 con, trong đó có cháu Nguyễn H.B. (12 tuổi).

Trong thời gian sống cùng các con, Huyền thường xuyên bỏ bê không chăm sóc cháu H.B và có nhiều hành vi ngược đãi, hành hạ cháu, như dùng tay hoặc các vật dụng ống nhựa, gậy gỗ, dây điện… để đánh đập. Do bị mẹ hành hạ, đánh đập, cơ thể cháu B. có rất nhiều thương tích, bầm tím.

Từ tháng 5.2020, Huyền cùng các con đến thuê một căn hộ chung cư ở P.Quang Trung (Q.Hà Đông). Sau đó, Huyền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh Tùng, có một con chung.

Trong quá trình chung sống, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng ép cháu H.B “quan hệ” với mình. Khi cháu H.B không đồng ý, Tùng đe dọa, đánh đập nên nạn nhân phải làm theo lời Tùng.

Cơ quan tố tụng xác địnhTùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H.B tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đến ngày 25.1.2021, bác ruột cháu H.B biết chuyện nên đã đón cháu H.B. và em trai về nhà chăm sóc. Sau đó, người bác này cùng bố đẻ cháu H.B đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an Q.Hà Đông khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Riêng Huyền được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngoài vụ án này, Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.