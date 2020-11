Tử hình bị cáo người Đài Loan vận chuyển gần 317 kg ma túy

Ngày 27.11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Chen Tsen Wei (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” , khối lượng ma túy gần 317 kg. HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ tháng 11.2018, Chen Tsen Wei cùng đồng bọn đã nhiều lần từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, thuê kho ở Bình Dương, TP.HCM để cất giấu và vận chuyển ma túy.

Đến khoảng trước Tết Nguyên Đán 2019, Chen Tsen Wei cùng đồng bọn dùng ván ép, đục lỗ rồi bỏ ma túy vào để vận chuyển sang Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai lô hàng ma túy khi cập cảng Cao Hùng, Đài Loan thì bị phát hiện. Cảnh sát Đài Loan thu giữ 1.500 kg ma túy được ngụy trang trong các bao bì trà. Nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt và khai nhận số ma túy trên là của Chen Tsen Wei và đồng bọn phụ trách liên lạc và vận chuyển.

Đến khoảng tháng 2.2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam, cùng Yen Yung Chung mang ma túy đi giao cho Yu Chi Fu (quốc tịch Đài Loan). Sau đó, Yu Chi Fu đã chuyển số ma túy trên đến kho ở Hóc Môn, TP.HCM rồi thuê người cất giấu vào các bao tải hạt nhựa. Sau đó, Yu Chi Fu thuê người làm thủ tục xuất cảnh 4 container hạt nhựa này sang Đài Loan. Công an TP.HCM đã thông báo cho công an Đài Loan để kiểm tra các container trên, nhưng không phát hiện ra ma túy.

Đến ngày 11.3.2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam. Chen Tsen Wei cùng Yen Yung Chung (hiện bỏ trốn) đã về kho ở Bình Dương, TP.HCM để lấy ma túy giao cho Yu Chi Fu, địa điểm giao ma túy ở H.Hóc Môn, TP.HCM. Tuy nhiên, khi đến khu vực vòng xoay An Sương thì cả hai bị Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và Tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Chen Tsen Wei không chấp hành lệnh kiểm tra và còn đưa tiền "hối lộ" nhưng cảnh sát không nhận, nên y đã bỏ chạy. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát. Qua kiểm tra tại hiện trường, công an đã thu giữ gần 317 kg ma túy loại heroin.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Chen Tsen Wei kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa bị cáo đã ăn năn hối cãi, nhưng do số lượng ma túy quá lớn, hành vi phạm tội đặt biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật tại Việt Nam, nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.