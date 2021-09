Từ ngày mai 10.9, Thanh Niên nhật báo trở lại với nhiều cải tiến mạnh mẽ

Thưa quý bạn đọc,

Sau hơn 2 tuần tạm ngừng phát hành vì nhiều lý do, trong đó có việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, từ ngày mai 10.9, Báo in Thanh Niên phát hành trở lại trên toàn quốc với nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức.

Trong thời gian tạm ngừng phát hành nhật báo, Thanh Niên đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ, cảm thông sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ TT-TT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , lãnh đạo TP.HCM… cùng quý đối tác và đặc biệt là đông đảo bạn đọc cả nước, mong muốn báo in Thanh Niên sớm phát hành trở lại.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu này, đồng thời quyết định phát hành trở lại báo in sớm hơn dự kiến (16.9) như là một cách đáp lại tình cảm, mong muốn của các cấp lãnh đạo và đông đảo quý khách hàng, bạn đọc.

Phát hành trở lại, Thanh Niên nhật báo sẽ có những cải tiến cả về hình thức lẫn chất lượng nội dung, tăng cường các bài phóng sự, điều tra, phân tích, bình luận..., nhưng không xa rời dòng thời sự nóng hổi , nhằm mang đến cho bạn đọc một sản phẩm báo chí hiện đại, giá trị, chuyên sâu bên cạnh những vấn đề, tin tức cập nhật nhanh nhất trên các kênh Báo điện tử Thanh Niên (thanhnien.vn), Truyền hình Thanh Niên, Thanh Niên Mobile và các trang mạng xã hội của Thanh Niên.

Các chuyên mục thường nhật của Thanh Niên sẽ được trình bày mạch lạc, tăng tính nhận diện và tương tác với bạn đọc hơn.

Trang phóng sự/ký sự/điều tra được đầu tư, gia công với sự dấn thân của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, mang đến cảm xúc đặc biệt về các vấn đề xã hội nổi bật, đáng quan tâm, về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đầy gian khó nhưng quyết liệt hiện nay.

Trang Văn hóa - Nghệ thuật sẽ hiện diện liên tục những ghi chép, khảo cứu, truyện dài kỳ… đặc sắc của các tác giả, nhà văn hóa, nhà văn đang được bạn đọc yêu mến, tìm đọc.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và chưa dự báo được điểm dừng, khiến cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải tập mọi nguồn lực phòng chống. Trong bối cảnh đó, Thanh Niên tăng cường thông tin hữu ích về công tác phòng chống dịch, hướng dẫn y tế, ăn uống, tập luyện... đảm bảo thể chất lẫn tinh thần, để bạn đọc có thêm kinh nghiệm sống khỏe, bình an giữa xáo trộn cuộc sống do đại dịch.

Các trang: Thời sự, Kinh tế, Bạn đọc, Thanh Niên & Cuộc sống, Thanh niên & Giáo dục , Thể thao, Quốc tế tiếp nối truyền thống thông tin tiên phong, nhanh nhạy, tăng tính phản biện là thế mạnh làm nên thương hiệu Thanh Niên nhiều chục năm qua.

Những cải tiến, đổi mới của Thanh Niên không gì ngoài mục đích muốn mang đến cho quý bạn đọc sản phẩm hữu ích nhất. Quá trình đổi mới là liên tục, lâu dài, vì vậy, Thanh Niên kính mong quý bạn đọc cùng các đối tác, khách hàng tiếp tục ủng hộ, góp ý để tờ báo ngày càng hoàn thiện.

Thanh Niên kính chúc quý bạn đọc, đối tác và khách hàng sức khỏe, an toàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh sau thời gian tích cực phòng chống dịch bệnh.

Trân trọng!