Tử vong sau khi tiêm vắc xin: Hai bé song sinh bị bệnh lý hiếm gặp

Ngày 16.10, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết hội đồng chuyên môn xác định, nguyên nhân 2 bé gái song sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B ở Nghệ An là do bệnh “rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, thể rối loạn chuyển hóa a xít béo”. Đây là bệnh lý hiếm gặp, có tính chất di truyền, tiên lượng bệnh tử vong 100% nếu xuất hiện ở trẻ sơ sinh

Trước đó, ngày 9.10, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thái (31 tuổi, ngụ H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Hai bé gái cân nặng 3,1 kg và 3,3 kg đã chào đời an toàn.