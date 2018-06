Ngày 7.6, một nguồn tin, cho biết trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng Công an P.An Phú Đông đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ vụ việc anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam) tử vong do trúng đạn trong lúc xem đua xe.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM cho hay, vụ việc đang được công an TP.HCM phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an TP, Công an Q.12 và đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ.

“Bước đầu giám định cho thấy viên đạn bị móp méo; có khả năng viên đạn văng xuống đường, va chạm rồi mới trúng vào nạn nhân. Hiện chưa xác định viên đạn được bắn ra từ khẩu súng nào”, đại tá Quang nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 3.6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú Q.Gò Vấp) chạy xe máy Exciter, màu xanh chở anh L.S.N. (18 tuổi, bạn của anh Kiệt) đi xem một nhóm thanh niên tập trung đua xe trên Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn Q.12). Tại đây, anh Kiệt bất ngờ bị trúng đạn nên ngã xuống đường và sau đó đã tử vong.