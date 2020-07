Tung tin “vợ hờ” nghi nhiễm Covid-19 vì không được đi du lịch Đà Lạt

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng họp khẩn vào chiều 27.7 ẢNH: LÂM VIÊN Chiều 28.7, bác sĩ Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng, cho biết ngày 19.7, đơn vị này nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông “cấp báo” có một đoàn khách du lịch gồm 5 người, từ sân bay Vinh (Nghệ An) vừa đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), trong đó có bà D. (ngụ Nghệ An) và một người Trung Quốc , vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước theo đường tiểu ngạch, nghi n hiễm Covid-19

CDC Lâm Đồng lập tức phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các khách sạn trên địa bàn TP.Đà Lạt và xác định vào ngày 18.7, có 15 người Trung Quốc đến TP.Đà Lạt lưu trú tại 4 khách sạn, có đăng ký lưu trú, có chương trình du lịch cụ thể, nhưng không hề có người Trung Quốc đi bằng đường hàng không từ Vinh đến Đà Lạt.

Rà soát các chuyến bay trên chặng Vinh - Liên Khương trong ngày 18.7, PA08 ghi nhận một nhóm gồm 3 phụ nữ trên dưới 50 tuổi, gồm: bà D; bà L. (52 tuổi, "vợ hờ" ông T.) và bà N. - cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An đến Đà Lạt du lịch hè.

Du khách tham quan thắng cảnh ở KDL hồ Tuyền Lâm Đà Lạt ẢNH:LÂM VIÊN Bác sĩ Minh cho biết suốt đêm 19.7, các cán bộ của CDC Lâm Đồng cùng Phòng PA08 tiếp tục rà soát và xác định nhóm phụ nữ này thuê phòng tại một khách sạn ở khu vực hồ Tuyền Lâm, phường 4, Đà Lạt, nhằm kịp thời phòng dịch Covid-19

Đề nghị xử phạt người đàn ông báo tin giả

Kết quả xác minh cho thấy trong nhóm phụ nữ này không có người Trung Quốc như tin báo của ông T. Từ đầu năm đến nay, cả 3 phụ nữ nói trên không xuất cảnh ra nước ngoài. Dù vậy, CDC Lâm Đồng vẫn tiến hành kiểm tra y tế và điều tra dịch tễ với kết quả không ai trong nhóm có các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19.

Tiếp đó Phòng PA08 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy nguồn thông tin, xác định người đàn ông đã gọi điện thoại báo tin cho CDC Lâm Đồng có đoàn du khách nghi nhiễm Covid-19 là ông T. (62 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Từ năm 2015 đến nay, ông T. và bà L. chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Nghi Xuân.

Sau khi cơ quan chức năng làm việc với ông T, ông thừa nhận do ghen tức vì “vợ hờ” cùng nhóm bạn đi du lịch Đà Lạt mà không cho mình đi cùng, nên ông gọi điện đến đường dây nóng của CDC Lâm Đồng báo nội dung đoàn du lịch từ Vinh vào Đà Lạt có người nghi nhiễm Covid-19 . PA08 đã làm rõ những thông tin mà ông T. cung cấp hoàn toàn sai sự thật, gây bức xúc cho người bị tố cáo, mặt khác khiến cơ quan chức năng mất nhiều thời gian điều tra xác minh .

Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý nghiêm ông T. về các hành vi “Báo thông tin giả (về dịch Covid-19) đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.