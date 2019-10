Tướng Phan Anh Minh: Tang vật ma túy trước đây tính bằng ký, giờ tính bằng tấn

Ngày 4.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Choáng váng lượng ma túy “khủng” trong đường dây cực lớn vừa bị triệt phá

Hội nghị được tổ chức trực tuyến 24 quận huyện và có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Công an, TAND tối cao, lãnh đạo UBND TP, sở ngành và quận huyện ở TP.

Tại hội nghị, khi được mời lên phát biểu, thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó giám đốc Công an TP, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP, cho biết 20 năm qua, tội phạm ma túy ngày càng có quy mô lớn hơn.

Để chứng minh cho lập luận của mình, tướng Phan Anh Minh dẫn chứng khi ông được phân công phụ trách lực lượng cảnh sát của Công an TP, tang vật trong các vụ bắt ma túy chỉ tính bằng ký nhưng bây giờ tang vật tính bằng tấn.

Một vụ buôn bán ma túy ở TP.HCM bị công an triệt phá trong năm 2019 Ảnh: T.L

“Người nghiện ngày càng gia tăng, chủng loại ma túy được sử dụng ngày càng nhiều và gây ra những vụ làm mất trật tự xã hội thậm chí là cuồng sát người thân”, tướng Phan Anh Minh cho biết.

Tướng Phan Anh Minh cho hay trong 2 năm 2008 và 2013, tỉ lệ phạm pháp hình sự ở TP có tăng. Sau đó soi lại nguyên nhân gia tăng thì 2 năm này TP gặp bế tắc trong việc giải quyết, xử lý người nghiện liên quan đến Nghị quyết 16 về quản lý người nghiện sau cai nghiện.

“Người nghiện cũng khiến ngành y tế rất lo lắng vì đây là nguồn dễ có nguy cơ lây bệnh, truyền nhiễm HIV, AIDS và các bệnh lây lan qua đường tình dục”, tướng Phan Anh Minh nói.

Khắc phục tình trạng "chia " thẩm quyền của cơ quan tố tụng

Tướng Phan Anh Minh khẳng định tội phạm về ma túy là tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia và có nguy cơ tái phạm cao. Việc xử lý tội phạm về ma túy cần thay đổi pháp luật cho phù hợp.

Tuy nhiên trong khi chờ pháp luật thay đổi, cơ quan công an cần khắc phục thói quen chỉ tập trung vào xử lý 3 tội tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy (chiếm hơn 99% án truy tố) mà bỏ qua nhiều hành vi phạm tội khác là tác nhân phát sinh người nghiện như lôi kéo, cưỡng ép, tổ chức, chứa chấp sử dụng chất ma túy.

“Các cơ quan thực hiện tố tụng cần khắc phục tình trạng "chia" theo thẩm quyền. Bản chất tội phạm về ma túy đều có tổ chức, liên quận huyện và xuyên quốc gia, đồng phạm ở khắp nơi mà cứ đòi vi phạm ở quận nào bắt ở quận đó, chứ qua quận khác là sai thẩm quyền”, ông Phan Anh Minh bày tỏ.

Người Trung Quốc và Đài Loan đứng đầu các đường dây ma túy “khủng” tại TP.HCM, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ý cuối cùng mà tướng Phan Anh Minh muốn nhắn nhủ là thời gian nắm chức Phó giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP, ông thường bị chất vấn tại sao có tình trạng trung chuyển ma túy. Ông Phan Anh Minh cho hay việc trung chuyển ma túy qua TP có từ lâu rồi chỉ có điều thời gian gần đây số lượng và quy mô gia tăng lên so với trước.

‘Tôi từng hỏi cung tội phạm trung chuyển về ma túy. Đối tượng trả lời rằng mấy anh hội nhập, giao thương về kinh tế nhưng về pháp luật lại không hội nhập nên dại gì mà không trung chuyển qua Việt Nam. Bởi việc tương trợ tư pháp giữa các nước với Việt Nam có nhiều hạn chế nên phát hiện đã khó và phát hiện ra cũng khó xử đối tượng”, ông Phan Anh Minh nói.

Tướng Phan Anh Minh cũng nêu một bất cập là hầu hết tương trợ tư pháp đều dồn vào các cơ quan T.Ư. Cho nên có trường hợp Công an TP phát hiện lô ma túy đã xuống tàu trên đường sang Đài Loan và đối tượng chuẩn bị nhận hàng nhưng lúc này việc xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an không được vì lãnh đạo đang họp Quốc hội.

“Những tồn tại này cần phải nhanh chóng khắc phục còn không thì đừng ngạc nhiên khi tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy chọn Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy với quy mô ngày càng lớn hơn”, tướng Phan Anh Minh nhấn mạnh.