Tưởng thoát khỏi công an, nhóm nam nữ mở tiệc ma túy ăn mừng thì bị bắt

Ngày 15.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, nhóm bị cáo đã bị công an bắt quả tang khi đang mở... tiệc ma túy.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Minh Tâm (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) 17 năm tù và phạt 20 triệu đồng; Ngô Thị Kim Quy (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) 8 năm tù, phạt 10 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ TP.Bắc Giang, Bắc Giang) 5 năm tù và phạt 5 triệu đồng cùng tội mua bán trái phép ma túy . Bị cáo Ngô Thị Kim Quy còn bị tuyên phạt thêm 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Trong số các bị cáo, Tâm có tiền án 7 năm tù tội mua bán trái phép ma túy, vừa ra tù. Hùng 2 tiền án 3 năm tù tội trộm cắp, phá hủy công trình an ninh, 1 tiền sự trộm cắp.

Theo cáo trạng, tối 27.4.2018, Tâm, Hùng đến một nhà trọ ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhờ Quy giữ giùm gói ma túy mới mua.

Sáng 28.4.2019, Công an P.Hòa Khánh Nam đưa Tâm về trụ sở làm việc. Biết tin, Quy lo sợ nên lấy số ma túy của Quy bỏ chung vào gói ma túy của Tâm và nhờ Hùng vứt ra bên hông nhà trọ.

Làm việc với công an xong, Hùng quay lại, Quy chỉ chỗ vứt ma túy để Tâm đi lấy và cả hai mang đến một nhà trọ tại P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) để cả nhóm mở tiệc ma túy ăn mừng vì tưởng đã qua mặt được công an. Cả nhóm đang “đập đá” thì bị Đội Cảnh sát ma túy Công an Q.Liên Chiểu ập vào bắt quả tang.