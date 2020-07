Tuyên 5 án tử hình trong đường dây ma túy có cựu thiếu tá công an tham gia

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, đường dây ma túy này do Cao Xuân Thủy (30 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu. Từ năm 2017 - tháng 4.2018, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn (48 tuổi, ngụ Nghệ An), Võ Văn Quý (42 tuổi, cựu thiếu tá Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM) và 14 người khác đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Nghệ An rồi chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Tổng số ma túy các bị cáo tham gia mua bán hơn 1,4 kg heroin và gần 22 kg ma túy tổng hợp (dạng "hàng đá"), thu lợi bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.