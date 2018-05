Tuyến đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau hơn 24 giờ tê liệt

Chiều 27.5, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN, cho biết tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Tàu SE2 đi từ TP.HCM ra Hà Nội là chuyến tàu đầu tiên chạy qua ga Núi Thành vào lúc 17 giờ 15 phút và tiếp đó là tàu SE1, SE3, SE4 sau khi ga này hoạt động trở lại.

[VIDEO] Nỗ lực "giải cứu" đường sắt sau vụ hai tàu hỏa đâm nhau

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Sau nhiều nỗ lực, hai đầu tàu dính vào nhau đã được tách rời

Theo ông Minh, sau khi nắm tình hình về vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch di chuyển hành khách và huy động mọi nguồn lực. Sau nhiều nỗ lực khắc phục, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến sau hơn 24 giờ tê liệt.

Ông Minh cũng cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ va chạm là do tác nghiệp dồn dịch (quá trình dồn các toa tàu - PV) trong ga Núi Thành.

[VIDEO] Hiện trường vụ hai tàu lửa tông nhau kinh hoàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hàng trăm công nhân nỗ lực giải cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Để triển khai khắc phục sự cố, ngành đường sắt đã điều động hai máy cẩu chuyên dụng từ Quảng Bình và Nha Trang đến hiện trường để cẩu hai đầu máy, 4 toa xe trật khỏi đường ray. Gần 300 công nhân được huy động để chuyển số hàng còn lại và cố gắng sửa hơn 100 m đường sắt bị hư nhằm giải phóng hiện trường.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin khoảng 16 giờ 18 phút ngày 26.5, tàu chở hàng số hiệu 2469, do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở Bình Định) vận hành, lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đang chuẩn bị vào ga Núi Thành (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành), thì bất ngờ đối đầu với tàu lửa mang số hiệu ASY 2, do Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, ở Nghệ An) vận hành chạy theo hướng ngược lại.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Công nhân sửa chữa đường ray để tàu thông tuyến

Cú tông mạnh khiến 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 chiếc tàu chệch ra khỏi đường ray; hơn 100 m đường ray bị hư hỏng nặng, hai lái tàu bị thương khá nặng.