Tuyên phạt kẻ kêu gọi 'giết thẩm phán xét xử vụ Đồng Tâm' 5 năm tù

Ngày 20.7, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) 5 năm tù về tội “ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điều 331, bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan tố tụng xác định từ khoảng tháng 8.2009 - 10.2018, Trần Hoàng Minh sử dụng 2 tài khoản Facebook “Trần Hoàng Minh” và “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người” để chia sẻ, đăng tải các bài viết nói lên quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội.

Từ năm 2009 đến ngày 7.9.2020, Minh viết, chia sẻ, đăng tải 51 bài viết trên mạng xã hội Facebook và nhóm Facebook do Minh quản lý có nội dung đả kích, lăng mạ, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quyền và lợi ích hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam , xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, vào các ngày 6 - 7.9.2020, Minh đã đăng tải các bài viết: “Hung thủ giết cụ Kình,” “Trung khủng bố,” “Dân Đồng Tâm hãy giết thẩm phán Trương Việt Toàn”...