Tuyên Quang khởi tố 9X cầm đầu đường dây bán dâm liên tỉnh

Trưa 6.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (22 tuổi, trú H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Do đang nuôi con nhỏ, Lan không bị tạm giam.