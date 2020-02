Tý Bà Dòm, nghi đồng phạm với Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi, bị bắt

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt

Ngày 3.2, một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ xã Trung An, H.Củ Chi, TP.HCM), nghi là đồng phạm của Lê Quốc Tuấn ( Tuấn “khỉ” , 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), nghi can dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1.