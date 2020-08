'Ứng xử của các quốc gia thượng nguồn ảnh hưởng nguồn nước chảy vào Việt Nam'

Sáng 17.8, Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường (KHCN-MT) tổ chức hội nghị giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập với phần giải trình chính của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà.

Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập do Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT Nguyễn Vinh Hà trình bày tại hội nghị cho biết, tuy Việt Nam có tới gần 3.500 sông, suối có chiều dài từ 10 km trở lên; có 13 lưu vực sông có diện tích lớn hơn 10.000 km, nhưng nguồn nước lại phụ thuộc lớn vào nguồn nước sông quốc tế.