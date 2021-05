Ứng xử ra sao khi gặp sản phẩm 'khuyết tật' ?

Vậy, người tiêu dùng khi mua sản phẩm có lỗi, phải làm thế nào để không bị cho rằng có động cơ, mục đích không trong sáng và bảo vệ được chính mình, không vi phạm pháp luật…

Đối với việc lưu giữ, bảo quản vật chứng là sản phẩm bị lỗi, bà Thu cho hay căn cứ theo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 99/2011 của Chính phủ. “Khi khách hàng mua phải sản phẩm lỗi, nếu sản phẩm đó đã khui, khách hàng cần mời công an khu vực đến lập biên bản và có những người chứng kiến ký vào biên bản. Nếu sản phẩm chưa khui, chưa mở nắp, khách hàng không cần yêu cầu lập biên bản mà chỉ cần gọi hotline in ấn trên bao bì sản phẩm để thông báo với nhà sản xuất, đồng thời yêu cầu đại diện nhà sản xuất đến xác nhận sản phẩm. Từ đây, khách hàng và nhà sản xuất cần có thương lượng để đưa ra một phương án hợp lý nhất; trường hợp khách hàng và nhà sản xuất không có tiếng nói chung, khách hàng có thể tiếp tục khiếu nại đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hòa giải. Nếu hòa giải không thành, khách hàng có quyền khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình”, bà Thu nhấn mạnh và cho biết thêm: “Quá trình hòa giải, khởi kiện, người tiêu dùng sẽ giao nộp sản phẩm bị lỗi cho các cơ quan thẩm quyền giải quyết vụ việc. Việc giao nộp sẽ được các bên lập biên bản và xác nhận”.

Với ý kiến cho rằng nếu chính quyền địa phương hoặc cá nhân, tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ bị lỗi không ký vào biên bản về việc phát hiện có sản phẩm bị lỗi, trong trường hợp này, bà Thu nêu người tiêu dùng có quyền đưa trực tiếp sản phẩm bị lỗi đến chính quyền địa phương gần nhất để khiếu nại, tố cáo hoặc nộp đơn khởi kiện ra tòa và cơ quan chức năng phải lập biên bản sự việc, thu giữ vật chứng và xác minh, làm rõ.

Ngoài ra, luật sư Hùng nhấn mạnh luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 99/2011 quy định khi mua trúng sản phẩm hàng hóa có “khuyết tật”, thì người tiêu dùng sẽ được đảm bảo quyền lợi của mình bằng việc buộc nhà sản xuất thu hồi sản phẩm bị lỗi; đổi hàng hóa hoặc trả lại tiền và nhận lại hàng hóa cho người tiêu dùng trong trường hợp hàng hóa do mình cung cấp không đảm bảo chất lượng; nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Vậy yêu cầu bồi thường như thế nào là đúng quy định? Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho hay theo chương XX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - bộ luật Dân sự 2015 quy định, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. “Trong vụ kiện trên, người bị xâm phạm phải chứng minh việc mua hoặc sử dụng sản phẩm có lỗi của Sabeco đã ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng hoặc ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của họ. Từ đó, thiệt hại được bồi thường bao gồm tài sản bị mất, chi phí thực tế để khắc phục, thu nhập bị mất hoặc giảm sút (nếu có)... Riêng với thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định, nếu không thỏa thuận được; thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần không quá 50 lần mức lương cơ sở; thiệt hại do danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm phạm, mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần không quá 10 lần mức lương cơ sở”, luật sư Tuấn nêu.