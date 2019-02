Uống rượu, ăn nấm 'lạ', 3 giáo viên và một phụ nữ nhập viện cấp cứu

tin liên quan Cứu sống 5 người bị ngộ độc do ăn nấm lạ Chiều 19.2, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 4 trường hợp nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm rễ, lá cây và ăn nấm "lạ"

Ông Thu cho biết vào khoảng 19 giờ 30 ngày 17.2, TTYT H.Nam Trà My tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm: ông Nguyễn Văn Ái; Nguyễn Mạnh và Hồ Văn Hường (tất cả là giáo viên trường THCS bán trú xã Trà Don, H.Nam Trà My) với các triệu chứng nôn mửa, co giật kéo dài.

Xác định được đây là những trường hợp có thể bị ngộ độc rượu nên TTYT huyện đã tiến hành cho súc ruột, rửa dạ dày và truyền dịch lợi tiểu để đẩy chất độc ra ngoài.

“Theo người thân của các nạn nhân thì 3 người này cùng 2 người khác ở cùng thôn 1, xã Trà Don tổ chức uống rượu ngâm với rễ, lá cây rừng. Sau khi uống xong thì 3 người này có triệu chứng lạ, nôn mửa liên tục”, ông Thu nói.

Ông Thu cho biết thêm khoảng 2 giờ ngày 18.2, TTYT huyện tiếp nhận thêm 1 trường hợp khác là chị Hồ Thị Nguyệt (trú tại thôn 3, xã Trà Don) đến cấp cứu nghi bị ngộ độc do ăn nấm lạ. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp tương tụ để cấp cứu bệnh nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân hái nấm rừng về chế biến và uống rượu ngâm các loại rễ cây, lá cây rừng, dẫn đến ngộ độc.

Hiện tại, sức khỏe của 4 người đã hoàn toàn bình phục và được cho về nhà. TTYT huyện cũng đang tiến hành lấy các mẫu rượu, thức ăn để gửi đi xét nghiệm.