Uỷ ban Tư pháp đang báo cáo cấp 'có thẩm quyền’ về vụ Hồ Duy Hải

Sẽ làm tốt công tác truyền thông "để nhân dân cả nước kịp thời nhận được những thông tin đầy đủ và chính thống về các vụ việc được các tòa án giải quyết" Gửi kiến nghị đến Toà án nhân dân tối cao, cử tri Bến Tre cho rằng, thời gian qua, một số vụ án ngành Tòa án xét xử chưa tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo dư luận không tốt, đặc biệt có trường hợp các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây bất ổn tình hình đất nước. Đề nghị ngành Tòa án chấn chỉnh công tác chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng xét xử. Trả lời kiến nghị này, Toà án nhân dân tối cao cho biết, những năm qua, ngành Toà án đã xác định nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với việc quán triệt và tích cực triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp đề ra, trong những năm qua, chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án trong nhiều năm được hạn chế ở mức thấp, giảm dần qua các năm và hiện ở mức dưới 1,5%, đáp ứng chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Riêng trong năm 2020 (từ ngày 1.10.2019 - 31.7.2020), các tòa án đã thụ lý 550.830 vụ việc, đã giải quyết được 408.908 vụ việc (đạt tỷ lệ 74,23%); so với cùng kỳ năm 2019, số vụ việc đã thụ lý tăng 11.271 vụ việc. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 1,1%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tòa án nhân dân chú trọng làm tốt công tác truyền thông để nhân dân cả nước kịp thời nhận được những thông tin đầy đủ và chính thống về các vụ việc được các tòa án giải quyết, nhằm định hướng, tạo dư luận tốt trong xã hội, hạn chế để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.